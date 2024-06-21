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Участники встречи высокого уровня ознакомились с восстановительными работами в Зангилане

Участники встречи высокого уровня ознакомились с восстановительными работами в Зангилане Участники встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" ознакомились со строительно- восстановительными работами проводимыми в Зангилане.
Карабах
21 июня 2024 г. 16:22
Участники встречи высокого уровня ознакомились с восстановительными работами в Зангилане

Участники 29-ой встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" ознакомились со строительно- восстановительными работами в Зангилане.

Как передает Report, сначала участники заседания посетили комплекс Зангиланского конгресс-центра, где прошли оставшиеся панельные дискуссии мероприятия.

Далее гости посетили Зангиланскую мечеть, фундамент которой был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 26 апреля 2021 года после освобождения города от оккупации.

Гости также посетили недавно открывшийся отель “Ağalı” в одноименном "умном селе" Зангиланского района.

Специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев подробно рассказал о проделанной в Зангилане работе и продемонстрировал гостям видеоролик, чтобы они могли ознакомиться с темпами и масштабами проведенных работ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYüksək səviyyəli görüşün iştirakçıları Zəngilanda aparılan bərpa işləri ilə tanış olublar

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