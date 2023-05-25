Участники международной конференции по разминированию ознакомились с деятельностью ANAMA в Агдаме

Участники проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" ознакомились с процессом разминирования, осуществляемым сотрудниками ANAMA.

Участники проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" ознакомились с процессом разминирования, осуществляемым сотрудниками ANAMA.

Как сообщает Report, гостям была представлена информация о проводимых гуманитарных операциях по разминированию, продемонстрирован взрыв обнаруженной мины.

Также участники конференции смогли увидеть то, что осталось от машины после взрыва на противотанковой мине в апреле 2023 года, посетили штаб специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, а также ознакомились с планами восстановления Агдамского района.

Кроме того гости смогли понаблюдать за игрой футболистов-ампутантов, пострадавших в результате взрывов мин.

Сегодня в Агдаме открылась вторая международная гуманитарная конференция по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Конференция проходит при совместной организации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Организации Объединенных Наций (ООН). Первый день мероприятия сегодня состоится в Агдаме, а второй день – в Баку.

Основная цель конференции - проинформировать международное сообщество о масштабах минной проблемы и ее последствиях. Кроме того, принимая во внимание глобальный характер проблемы, конференция призвана представить национальные и глобальные Цели устойчивого развития (ЦУР) по гуманитарному разминированию, укреплению совместного партнерства и поддержки в этом направлении.

На конференции принимают участие около 160 официальных лиц из более чем 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, депутаты парламентов ряда стран, руководящий состав штаб-квартиры ООН, представители авторитетных международных организаций, учреждений, работающих в сфере разминирования, а также представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.