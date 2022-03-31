О нас
Аудио новости

Участники международной конференции ознакомились с региональным мобильным лагерем ANAMA в Агдаме

Участники международной конференции ознакомились с региональным мобильным лагерем ANAMA в Агдаме Участники международной конференции, посвященной проблеме мин, ознакомились с региональным мобильным полевым лагерем Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Агдаме.
Карабах
31 марта 2022 г. 16:12
Участники международной конференции ознакомились с региональным мобильным лагерем ANAMA в Агдаме

Участники международной конференции, посвященной проблеме мин, ознакомились с региональным мобильным полевым лагерем Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Агдаме.

Как сообщает Report, участникам конференции была представлена информация о деятельности ANAMA в Агдамском районе. Им также показали процесс обезвреживания путем взрыва части обнаруженных на территории мин, и рассказали про специальные дроны, обнаруживающие их.

Также делегация ознакомилась с расположенными в городе Агдам дворцом Панахали хана. Участников международной конференции проинформировали, что как и другие историко-культурные и религиозные памятники на оккупированных ранее территориях, имение Панахали хана подверглось осквернению и вандализму со стороны армян.

Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
ФотоГермания готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
30 марта 2022 г. 18:05
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
30 марта 2022 г. 16:42
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
30 марта 2022 г. 12:25
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
29 марта 2022 г. 15:47
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi