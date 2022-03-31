Участники международной конференции ознакомились с региональным мобильным лагерем ANAMA в Агдаме

Участники международной конференции, посвященной проблеме мин, ознакомились с региональным мобильным полевым лагерем Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Агдаме.

Участники международной конференции, посвященной проблеме мин, ознакомились с региональным мобильным полевым лагерем Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Агдаме.

Как сообщает Report, участникам конференции была представлена информация о деятельности ANAMA в Агдамском районе. Им также показали процесс обезвреживания путем взрыва части обнаруженных на территории мин, и рассказали про специальные дроны, обнаруживающие их.

Также делегация ознакомилась с расположенными в городе Агдам дворцом Панахали хана. Участников международной конференции проинформировали, что как и другие историко-культурные и религиозные памятники на оккупированных ранее территориях, имение Панахали хана подверглось осквернению и вандализму со стороны армян.

Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.