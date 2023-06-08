Участники международного форума побывали в мавзолее Низами Гянджеви

Сегодня во втором по величине городе Азербайджана Гяндже продолжается форум "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал", организованное Международным центром Низами Гянджеви.

Сегодня во втором по величине городе Азербайджана Гяндже продолжается форум "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал", организованное Международным центром Низами Гянджеви.

Как передает Report, участники мероприятия, прибывшие после города Шуша в Гянджу, посетили мавзолей Низами Гянджеви.

В ходе визита гостям была представлена информация о жизни великого азербайджанского поэта и об истории усыпальницы.

После посещения мавзолея гости примут участие в панели на тему "Прославление наследия Низами Гянджеви".

В мероприятии принимают участие около 30 официальных лиц из разных стран.