Участники международного форума побывали в мавзолее Низами Гянджеви

Сегодня во втором по величине городе Азербайджана Гяндже продолжается форум "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал", организованное Международным центром Низами Гянджеви.
Как передает Report, участники мероприятия, прибывшие после города Шуша в Гянджу, посетили мавзолей Низами Гянджеви.
В ходе визита гостям была представлена информация о жизни великого азербайджанского поэта и об истории усыпальницы.
После посещения мавзолея гости примут участие в панели на тему "Прославление наследия Низами Гянджеви".
В мероприятии принимают участие около 30 официальных лиц из разных стран.