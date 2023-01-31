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Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын

Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын Общественное объединение "Региональное развитие" и Союз волонтерских организаций Азербайджана по инициативе Министерства молодежи и спорта и Фонда молодежи организовали в Шуше мероприятие "Моя душа в Шуше 2023", посвященное 2 февраля – Дню молодежи.
Карабах
31 января 2023 г. 19:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын

Общественное объединение "Региональное развитие" и Союз волонтерских организаций Азербайджана по инициативе Министерства молодежи и спорта и Фонда молодежи организовали в Шуше мероприятие "Моя душа - в Шуше 2023", посвященное 2 февраля – Дню молодежи.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, участники мероприятия поздравили молодежь, принимающую участие в мирной акции экоактивистов и волонтеров на дороге Ханкеди-Лачын.

Следует отметить, что азербайджанская молодежь, проявляя единство и решимость, уже 51-ый день совместно с другими участниками продолжает акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и экологических преступлений в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В ходе мероприятия, которое прошло в гостинице "Карабах", была дана высокая оценка мирной акции, проходящей при активном участии азербайджанских волонтеров, и подчеркнуто, что она является примером и образцом патриотизма для будущих поколений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən aksiyanın iştirakçısı olan gənclər təbrik edilib

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