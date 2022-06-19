Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Международный аэропорт Физули

Участники форума были проинформированы о Международном аэропорту Физули.

Участники форума были проинформированы о Международном аэропорту Физули.

Как передает Report, председатель Всемирной академии наук и искусств Альберто Зуккони заявил журналистам, что не только международный аэропорт Физули, но и весь Азербайджан очень красив.

Он рассказал о панельных дискуссиях, которые состоятся сегодня в Шуше, особо подчеркнув тему "Безопасность человека: формула глобального лидерства".

"Безопасность человека очень важна во всем мире. Каждый из нас должен проявлять активность в этом вопросе. Правительство должно понимать, что это лучший способ добиться процветания", - подчеркнул Зуккони.