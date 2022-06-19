О нас

Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Международный аэропорт Физули

Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Международный аэропорт Физули Участники форума были проинформированы о Международном аэропорту Физули.
Карабах
19 июня 2022 г. 11:50
Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Международный аэропорт Физули

Участники форума были проинформированы о Международном аэропорту Физули.

Как передает Report, председатель Всемирной академии наук и искусств Альберто Зуккони заявил журналистам, что не только международный аэропорт Физули, но и весь Азербайджан очень красив.

Он рассказал о панельных дискуссиях, которые состоятся сегодня в Шуше, особо подчеркнув тему "Безопасность человека: формула глобального лидерства".

"Безопасность человека очень важна во всем мире. Каждый из нас должен проявлять активность в этом вопросе. Правительство должно понимать, что это лучший способ добиться процветания", - подчеркнул Зуккони.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Participants of IX Global Baku Forum view Fuzuli Airport
Версия на азербайджанском языке IX Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları Füzuli Hava Limanında olublar

Другие новости из категории

Участники Глобального форума ознакомились с разминированием и восстановительными работами в Физули
Участники Глобального форума ознакомились с разминированием и восстановительными работами в Физули
19 июня 2022 г. 12:26
Исмаил Серагельдин: Мы заинтересованы в реставрации Шуши
Исмаил Серагельдин: Мы заинтересованы в реставрации Шуши
19 июня 2022 г. 11:36
Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Карабах
ФотоУчастники IX Глобального Бакинского форума посетили Карабах
19 июня 2022 г. 10:39
Завершился визит путешественников на освобожденные территории
ФотоЗавершился визит путешественников на освобожденные территории
18 июня 2022 г. 19:40
В Ереване поручили карабахским армянам считать себя угнетенными
В Ереване поручили карабахским армянам считать себя угнетенными
18 июня 2022 г. 18:39
Зарубежные путешественники посетили Зангиланский район
ФотоЗарубежные путешественники посетили Зангиланский район
18 июня 2022 г. 08:32
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Зарубежные путешественники посетили Кяльбаджар
ФотоЗарубежные путешественники посетили Кяльбаджар
17 июня 2022 г. 13:09
Путешественник из Ямайки: Радует, что Карабах стремительно восстанавливается
Путешественник из Ямайки: Радует, что Карабах стремительно восстанавливается
17 июня 2022 г. 11:38
Иностранные путешественники ознакомились с ходом восстановительных работ в Карабахе
ФотоИностранные путешественники ознакомились с ходом восстановительных работ в Карабахе
16 июня 2022 г. 22:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi