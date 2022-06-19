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Участники IX Глобального Бакинского форума отправились в Шушу

Участники IX Глобального Бакинского форума отправились в Шушу Участники IX Глобального Бакинского форума, посетившие 19 июня освобожденные территории Азербайджана, после Физули вылетели в Шушу.
Карабах
19 июня 2022 г. 13:18
Участники IX Глобального Бакинского форума отправились в Шушу

Участники IX Глобального Бакинского форума, посетившие 19 июня освобожденные территории Азербайджана, после Физули вылетели в Шушу.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостей сопровождают представители местных и зарубежных СМИ.

Отметим, что участники IX Глобального Бакинского форума проведут панельные дискуссии в Шуше.

Напомним, что 16 июня под эгидой Президента Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви IX Глобальный Бакинский форум начал обсуждение международных вопросов на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

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Версия на английском языке Participants of IX Global Baku Forum leave for Shusha
Версия на азербайджанском языке IX Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları Şuşaya gediblər

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