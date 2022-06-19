Участники IX Глобального Бакинского форума отправились в Шушу

Участники IX Глобального Бакинского форума, посетившие 19 июня освобожденные территории Азербайджана, после Физули вылетели в Шушу.

Участники IX Глобального Бакинского форума, посетившие 19 июня освобожденные территории Азербайджана, после Физули вылетели в Шушу.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостей сопровождают представители местных и зарубежных СМИ.

Отметим, что участники IX Глобального Бакинского форума проведут панельные дискуссии в Шуше.

Напомним, что 16 июня под эгидой Президента Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви IX Глобальный Бакинский форум начал обсуждение международных вопросов на тему "Угрозы глобальному миропорядку".