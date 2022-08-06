Участники III летнего лагеря диаспорской молодежи были проинформированы о стратегии развития Карабаха

В рамках III Летнего лагеря молодежи диаспоры в Шуше состоялось панельное заседание на тему «Стратегия развития Карабаха».

В рамках организованного в Шуше III Летнего лагеря диаспорской молодежи состоялось панельное заседание на тему “Стратегия развития Карабаха”.

Как передает Report, на панельном заседании, проведенном под модераторством заместителя председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшада Алиева, выступили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мефтун Аббасов, заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Самир Гумбатов, заведующий отделом охраны культурного наследия Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Руслан Энверли, заместитель заведующего отделом восстановления и развития территорий Министерства экономики Вюсал Гараев, руководитель отдела развития туристической продукции Азербайджанского бюро по туризму Шарифа Гасанова.

Участники лагеря были подробно проинформированы о планах, связанных с работами по реконструкции, восстановлению и строительству, осуществляемыми в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, подлежащими открытию рабочими местами, туристическим потенциалом, охраной культурно-исторического наследия, проектом “Bеликое возвращение”.

Эмин Гусейнов сообщил, что первый этап плана восстановления в Карабахском экономическом районе, состоящего из трех этапов до 2040 года, будет завершен в 2026 году. Первый этап включает процесс восстановления центров городов Агдам, Физули, поселков Гадрут, Суговушан и 32 сел. Подчеркнув, что поселки Гадрут и Суговушан, села Талыш и Туг планируется превратить в важные туристические места, он представил статистику рабочих мест, которые предусматривается открыть в Карабахском экономическом районе по различным отраслям.

Вахид Гаджиев сказал, что для формирования специфического облика города Зангилан в генеральном плане предусмотрена охрана исторических памятников, окружающей среды, применены современные подходы. Зангилан будет состоять из немногоэтажных зданий и индивидуальных домов. В целях устранения ущерба, причиненного экосистеме в годы оккупации, на территории района на сегодняшний день посажены 2000 платанов и около 1 000 килограммов семян дуба. Напомнив о том, что в соответствии с концепцией “умное село” на месте разминированного села Агалы возведен новый современный поселок, специальный представитель добавил, что в этом населенном пункте завершилось строительство 200 домов, детского сада, школы и нескольких административных зданий, продолжается строительство 150 домов, двух- и трехэтажных зданий. Было подчеркнуто, что 201 члену 41 семьи уже вручены ключи от их домов, что в поселке нет проблемы занятости, и большинство жителей обеспечены работой. Отмечено, что здесь есть благоприятные условия для развития устойчивого сельского хозяйства, туристического потенциала, что в результате вложения местных и иностранных инвестиций уже началась реализация различных проектов. Подчеркнуто, что Зангилан, являющийся частью Зангезурского коридора и имеющий выгодное географическое положение, станет важным логистическим центром в регионе.

Затем был показан видеоролик, отражающий состояние Зангилана до и после оккупации.

Mефтун Аббасов констатировал, что во время прогулок по Шуше участники лагеря сами стали живыми свидетелями ущерба, причиненного городу в результате оккупации. Отмечено, что всего лишь за 7 месяцев после войны была проложена дорога Победы, положившая конец логистическим проблемам города Шуша, что в настоящее время осуществляются работы по прокладке в нашу культурную столицу второй 6-полосной дороги, после сдачи которой из Физулинского района до Шуши можно будет добраться за 30-40 минут. Подчеркнуто, что на основе проектов, осуществляемых при поддержке Фонда Гейдара Алиева, уже восстанавливается ряд исторических и культурных памятников, что в настоящее время эта работа продолжается и в короткий срок завершится. Напомнив, что генеральный план Шуши подготовлен британской компанией “Chapman Taylor”, М.Аббасов сказал, что в плане нашли отражение строительство в городе жилых зданий, зеленых коридоров, места центра города, подлежащих сохранению исторических зданий и памятников.

Самир Гумбатов, отметив, что рад видеть участников лагеря в городе Шуша, подчеркнул, что в настоящее время основная задача АРМСБ заключается в обеспечении занятости и развитии предпринимательства на освобожденных от оккупации территориях.

Руслан Энверли сообщил, что подготовлена инструкция, касающаяся состояния исторических, религиозных и культурных памятников в регионе и восстановления их в соответствии с мировыми стандартами. Ведется работа по включению данных памятников в список культурного наследия ЮНЕСКО с целью их популяризации и пропаганды в мире: “В Шуше 210 исторических и культурных памятников. Из них около 140 находятся на территории заповедника, остальные – за его пределами. Считаем, что очень скоро мы вернем нашим освобожденным от оккупации землям, в том числе Шуше, их культурный облик, во время следующей поездки вы сами почувствуете, что каждый день и каждое мгновение будут иными. Представители нашей диаспоры, являющиеся профессиональными специалистами по восстановлению культурно-исторических памятников, могут обратиться со своими проектами в Министерство культуры”.

Шарифа Гасанова, подробно остановившись на туристической политике нашего государства, констатировала, что в последние 2 года началась популяризация освобожденного от оккупации Карабаха, как туристического коридора. А с минувшего месяца на всех международных выставках демонстрируются стенды относительно возможности туристического маршрута в направлении Карабаха.

Вюсал Гараев сказал, что основными приоритетами по восстановлению освобожденных территорий являются управление и безопасность, реализация инфраструктурных проектов, обеспечение экономической активности и другие действия, предпринимаемые в области экономики.

Панельное заседание завершилось ответами на вопросы участников лагеря.