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Участники Глобального медиафорума ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Участники Глобального медиафорума ознакомились с достопримечательностями города Шуша Участники Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", который проводится по случаю 148-летия азербайджанской национальной прессы, ознакомились с достопримечательностями и природой города Шуша.
Карабах
22 июля 2023 г. 20:08
Участники Глобального медиафорума ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Участники Шушинского глобального медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", который проводится по случаю 148-летия азербайджанской национальной прессы, ознакомились с достопримечательностями и природой города Шуша.

Как передает Report, сначала гости посмотрели крепостные стены. Здесь им рассказали об истории города и строительстве крепостных стен. Крепость, построенная правителем Карабахского ханства Панахали-ханом, долгое время защищала город от иностранных захватчиков, была символом неприступности. В период оккупации эти стены подверглись вандализму со стороны армян. После освобождения города Шуша от оккупации в крепости были проведены ремонтно-реставрационные работы.

Участники мероприятия также посетили центральную площадь города, где установлены "Расстрелянные памятники" известных азербайджанских деятелей Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Сотрудник Управления государственного заповедника города Шуша представил гостям подробную информацию о Шуше и расстрелянных памятниках. Сообщалось, что во время оккупации армяне хотели вывезти их в Армению и переплавить. По инициативе великого лидера Гейдара Алиева эти памятники были доставлены в Азербайджан и хранились во дворе Художественного музея в Баку. После освобождения города от оккупации памятники были возвращены на прежние места.

Гости также посетили дом Хуршидбану Натаван, "Родник Ханской дочери", Гянджинские ворота Шушинской крепости, мечеть Юхары Говхарага, усадебный комплекс Мехмандаровых, церковь Газанчы. В ходе экскурсии также была дана информация об ущербе, нанесенном памятникам нашей культуры армянами в период оккупации, а также о фальсификации наших древних артефактов. Было подчеркнуто, что после освобождения города Шуша от оккупации здесь были начаты масштабные восстановительные работы. Помимо строительства инфраструктуры, в городе начато восстановление первоначального облика города, памятников истории и культуры.

В завершение гости прибыли на Джыдырдюзю, откуда открывается живописный пейзаж. По словам участников форума, поездка оставила у них неизгладимые впечатления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQlobal Forumun iştirakçıları Şuşanın tarixi məkanları və əsrarəngiz təbiəti ilə tanış olublar

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