Участники Глобального форума ознакомились с разминированием и восстановительными работами в Физули

"Глядя на районы, где идет процесс разминирования, начинаешь думать, что люди, которые жили здесь раньше, были вынуждены покинуть свои дома из-за войны".
Об этом Report заявил бывший президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич в ходе визита участников IX Глобального Бакинского форума в Физули.
Иванич сказал, что у Боснии и Герцеговины есть необходимый опыт в разминировании и возвращении вынужденных переселенцев.
Боснийский политик также рассказал о процессе восстановления на освобожденных территориях:
"После освобождения от оккупации эти районы обретают новый облик. Создается новая дорожная и транспортная инфраструктура. Надеюсь, что скоро сюда вернется жизнь и переселенцы вернутся на освобожденные земли".
Отметим, что участники IX Глобального Бакинского форума ознакомились с работами по разминированию и восстановлению в Физули.