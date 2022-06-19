Участники Глобального форума ознакомились с разминированием и восстановительными работами в Физули

«Глядя на районы, где идет процесс разминирования, начинаешь думать, что люди, которые жили здесь раньше, были вынуждены покинуть свои дома из-за войны».

"Глядя на районы, где идет процесс разминирования, начинаешь думать, что люди, которые жили здесь раньше, были вынуждены покинуть свои дома из-за войны".

Об этом Report заявил бывший президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич в ходе визита участников IX Глобального Бакинского форума в Физули.

Иванич сказал, что у Боснии и Герцеговины есть необходимый опыт в разминировании и возвращении вынужденных переселенцев.

Боснийский политик также рассказал о процессе восстановления на освобожденных территориях:

"После освобождения от оккупации эти районы обретают новый облик. Создается новая дорожная и транспортная инфраструктура. Надеюсь, что скоро сюда вернется жизнь и переселенцы вернутся на освобожденные земли".

Отметим, что участники IX Глобального Бакинского форума ознакомились с работами по разминированию и восстановлению в Физули.