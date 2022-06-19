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Участники Глобального форума ознакомились с разминированием и восстановительными работами в Физули

Участники Глобального форума ознакомились с разминированием и восстановительными работами в Физули «Глядя на районы, где идет процесс разминирования, начинаешь думать, что люди, которые жили здесь раньше, были вынуждены покинуть свои дома из-за войны».
Карабах
19 июня 2022 г. 12:26
Участники Глобального форума ознакомились с разминированием и восстановительными работами в Физули

"Глядя на районы, где идет процесс разминирования, начинаешь думать, что люди, которые жили здесь раньше, были вынуждены покинуть свои дома из-за войны".

Об этом Report заявил бывший президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич в ходе визита участников IX Глобального Бакинского форума в Физули.

Иванич сказал, что у Боснии и Герцеговины есть необходимый опыт в разминировании и возвращении вынужденных переселенцев.

Боснийский политик также рассказал о процессе восстановления на освобожденных территориях:

"После освобождения от оккупации эти районы обретают новый облик. Создается новая дорожная и транспортная инфраструктура. Надеюсь, что скоро сюда вернется жизнь и переселенцы вернутся на освобожденные земли".

Отметим, что участники IX Глобального Бакинского форума ознакомились с работами по разминированию и восстановлению в Физули.

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Версия на английском языке Global Forum participants get acquainted with mine clearance, rehabilitation works in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Qlobal Forum iştirakçıları Füzulidə minatəmizləmə və bərpa işləri ilə tanış olublar

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