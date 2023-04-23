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Участники демонстрации на дороге Ханкенди-Лачын продолжают проявлять высокую активность

Участники демонстрации на дороге Ханкенди-Лачын продолжают проявлять высокую активность Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 133 дня. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность
Карабах
23 апреля 2023 г. 16:34
Участники демонстрации на дороге Ханкенди-Лачын продолжают проявлять высокую активность

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 133 дня. Экоактивисты, как и в первые дни демонстраций, проявляют высокую активность и в дневное время.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, протестующие требуют положить конец экотеррору на территории Азербайджана. В настоящее время они находятся в прекрасном расположении духа.

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, протестующие скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyasında canlanma müşahidə edilir

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