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Участники VIII Глобального Бакинского форума находятся в Шуше

Участники VIII Глобального Бакинского форума находятся в Шуше Начался визит участников VIII Глобального Бакинского форума в культурную столицу Азербайджана город Шушу.
Карабах
7 ноября 2021 г. 13:00
Участники VIII Глобального Бакинского форума находятся в Шуше

Начался визит участников VIII Глобального Бакинского форума в культурную столицу Азербайджана город Шушу.

Как передает Report из Шуши, гостей ознакомят с городом, они посетят все значимые с точки зрения культурного наследия Азербайджана места.

Гости смогут стать свидетелями разрушений и вандализма, которым подверглась Шуша за почти 30 лет оккупации, а также созидательной работы по восстановлению культурных и исторических памятников после освобождения города в результате Отечественной войны.

Ожидаются выступления представителей форума о ценности культурного наследия, которое необходимо беречь не меньше, чем природу и богатство биоразнообразия.

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Версия на азербайджанском языке Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları Şuşadadırlar

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