Участники VIII Глобального Бакинского форума находятся в Шуше

Начался визит участников VIII Глобального Бакинского форума в культурную столицу Азербайджана город Шушу.

Начался визит участников VIII Глобального Бакинского форума в культурную столицу Азербайджана город Шушу.

Как передает Report из Шуши, гостей ознакомят с городом, они посетят все значимые с точки зрения культурного наследия Азербайджана места.

Гости смогут стать свидетелями разрушений и вандализма, которым подверглась Шуша за почти 30 лет оккупации, а также созидательной работы по восстановлению культурных и исторических памятников после освобождения города в результате Отечественной войны.

Ожидаются выступления представителей форума о ценности культурного наследия, которое необходимо беречь не меньше, чем природу и богатство биоразнообразия.