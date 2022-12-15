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Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди выдвинули новые требования

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди выдвинули новые требования Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, которая проводится против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, выдвинули новые требования.
Карабах
15 декабря 2022 г. 14:57
Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди выдвинули новые требования

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, которая проводится против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе, выдвинули новые требования.

Как передает сотрудник Report, освещающий акцию протеста, собравшиеся требуют восстановления государственными структурами Азербайджана, в том числе Министерством внутренних дел (МВД), Государственной пограничной службой (ГПС), Государственным таможенным комитетом (ГТК) контроля над суверенными землями страны и установления контрольно-пропускных пунктов.

Участники акции высказывают недовольство тем, что положения заявления от 10 ноября 2020 года не исполняются, собравшиеся требуют установления постов ГПС и ГТК в Лачынском районе на границе с Арменией.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protesters on Shusha-Khankandi road put forward several new demands
Версия на азербайджанском языке Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyasının iştirakçıları bir neçə yeni tələb irəli sürüb

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