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Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди решили переночевать в палатках

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди решили переночевать в палатках Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, решили переночевать на месте проведения акции.
Карабах
12 декабря 2022 г. 18:10
Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди решили переночевать в палатках

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, решили переночевать на месте проведения акции.

Сотрудник Report, находящийся на территории, сообщает, что для азербайджанских активистов и представителей НПО, проводящих акцию протеста, для ночлега установлены освещаемые и отапливаемые палатки.

На территории поднят Государственный Флаг Азербайджана.

Участники акции заявили, что продолжат протестовать до приезда на территорию командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в некоторых районах Карабахского экономического района, генерал-майора Андрея Волкова.

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Версия на английском языке ФотоActivists protesting on Shusha-Khankendi road decide to spend night in tents
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda etiraz aksiyasının iştirakçıları çadırlarda gecələmək qərarına gəlib

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