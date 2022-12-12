Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди решили переночевать в палатках

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, решили переночевать на месте проведения акции.

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, решили переночевать на месте проведения акции.

Сотрудник Report, находящийся на территории, сообщает, что для азербайджанских активистов и представителей НПО, проводящих акцию протеста, для ночлега установлены освещаемые и отапливаемые палатки.

На территории поднят Государственный Флаг Азербайджана.

Участники акции заявили, что продолжат протестовать до приезда на территорию командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными в некоторых районах Карабахского экономического района, генерал-майора Андрея Волкова.