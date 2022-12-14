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Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди: Готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди: Готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди заявили, что готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей карабахских армян.
Карабах
14 декабря 2022 г. 12:49
Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди: Готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди заявили, что готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей карабахских армян.

Об этом сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста, которая продолжается в эти минуты на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

Участники акции скандируют лозунги против незаконной эксплуатации рудников, экологического террора, подрывной и мародерской деятельности Рубена Варданяна, а также за вывод остатков армянской армии с территорий Азербайджана.

В своих призывах они также заявляют, что готовы обеспечить условия для проезда по Лачынской дороге гражданского автотранспорта и машин экстренных служб. Экоактивисты подчеркивают, что уже несколько дней предлагают свою помощь карабахским армянам. Несмотря на то, что активисты открыто публикуют свои контактные данные в интернете, обратившихся за помощью пока нет.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protesters ready to create conditions for passage of civilian vehicles of peaceful Armenians
Версия на азербайджанском языке Şuşa-Xankəndi yolunda aksiya iştirakçıları: "Dinc ermənilərə məxsus mülki maşınların keçidinə şərait yaratmağa hazırıq"

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