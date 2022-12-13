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Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди исполнили азербайджанский танец яллы

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди исполнили азербайджанский танец яллы Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, исполнили древний азербайджанский национальный хороводный танец яллы
Карабах
13 декабря 2022 г. 12:09
Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди исполнили азербайджанский танец яллы

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, исполнили древний азербайджанский национальный хороводный танец яллы.

Как передает сотрудник Report с места событий, акция протеста азербайджанских активистов и членов неправительственных организаций (НПО) по экологии, начавшаяся накануне утром, продолжается в эти минуты.

Участники акции, проходящей в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев, требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация, состоящая из специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества “AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не был проведен.

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Версия на английском языке Protestors on Shusha-Khankandi road perform Yalli dance - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Şuşa-Xankəndi yolunda etiraz aksiyasının iştirakçıları "Yallı" rəqsini oynayıblar - VİDEO

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