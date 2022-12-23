Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын исполняют патриотические песни

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Как передает сотрудник Report с места событий, в течение дня участники мирной акции, обеспечиваемые горячим чаем и едой, исполняют патриотические песни, а также теснифы "Карабах", "Худаяр" и пр.

Молодые активисты и волонтеры, скандируя патриотические лозунги, призвали всех присоединиться к акции против экологического террора, которая продолжается уже одиннадцатый день.

Отметим, что на территории города Шуша на участке дороги, контролируемом российскими миротворцами, азербайджанские активисты и члены экологических НПО проводят акцию протеста с требованием прекратить экотеррор в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Фото: Вугар Ханларов