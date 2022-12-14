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Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди выпустили в небо голубей

Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди выпустили в небо голубей Экоактивисты, участвующие в акциях на дороге Шуша-Ханкенди, выпустили в воздух голубей в качестве призыва к миру.
Карабах
14 декабря 2022 г. 18:55
Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди выпустили в небо голубей

Экоактивисты, участвующие в акциях на дороге Шуша-Ханкенди, выпустили в небо голубей, символизирующих надежду на мир.

По сообщению сотрудника Report, освещающего акцию, участниками акции было выпущено в воздух 44 голубя.

Изображение голубя отражено и на шевронах на рукавах формы российских миротворцев. А цифра 44 символизирует сильную позицию Азербайджана как страны-победителя, историческую победу.

Участники акции каждый раз в своих призывах отмечают, что готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей, принадлежащих мирному армянскому населению, машин скорой помощи по Лачынской дороге.

Их безопасность на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

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Версия на английском языке ФотоProtestors on Shusha-Khankandi road release doves into air 
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda keçirilən aksiyanın iştirakçıları havaya göyərçin buraxıblar

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