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Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди скандируют лозунг "Стоп минному террору!"

Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди скандируют лозунг "Стоп минному террору!" Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди скандируют лозунг "Стоп минному террору!" в связи со вчерашним инцидентом, в результате которого восемь граждан Азербайджана подорвались на установленных армянами минах в селе Чыраг Кяльбаджарского района, од
Карабах
15 декабря 2022 г. 16:36
Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди скандируют лозунг Стоп минному террору!

Участники акции на дороге Шуша-Ханкенди скандируют лозунг "Стоп минному террору!" в связи со вчерашним инцидентом, в результате которого восемь граждан Азербайджана подорвались на установленных армянами минах в селе Чыраг Кяльбаджарского района.

Как передает сотрудник Report с места событий, вопрос о минном терроре против Азербайджана находится в центре внимания участников акции.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protesters on Shusha-Khankandi: Stop mine terror!
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda keçirilən aksiyanın iştirakçıları “Mina terroruna son!” şüarı səsləndirirlər

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