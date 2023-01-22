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Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын требуют положить конец экотеррору

Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын требуют положить конец экотеррору Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Карабах
22 января 2023 г. 15:13
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын требуют положить конец экотеррору

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как передает сотрудник Report с места событий, участники акции требуют положить конец экотеррору на азербайджанской территории. В настоящее время демонстранты находятся в прекрасном расположении духа.

Они, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Участники акций не создают каких-либо препятствий движению транспортных средств с гуманитарными грузами. К настоящему времени в обеих направлениях дороги Ханкенди-Лачн продолжили движение 28 автомобилей российских миротворцев.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir, etirazçıların tələbləri dəyişməz olaraq qalır

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