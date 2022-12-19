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Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын создали условия для проезда членов семьи одного из миротворцев

Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын создали условия для проезда членов семьи одного из миротворцев Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын создали условия для проезда членов семьи одного из миротворцев, которые двигались из Ханкенди в направлении Лачына.
Карабах
19 декабря 2022 г. 08:57
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын создали условия для проезда членов семьи одного из миротворцев

Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын создали условия для проезда членов семьи одного из миротворцев, которые двигались из Ханкенди в направлении Лачына.

Об этом сообщает сотрудник Report, освещающий акцию протеста представителей НПО, экоактивистов и волонтеров против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых на азербайджанской территории, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Это в лишний раз показывает, что дорога открыта в гуманитарных целях. Участники акции заявляют, что могут создать аналогичные условия для проезда всех мирных армян, в том числе нуждающихся в помощи стариков, женщин и детей.

К сожалению, печально известный российский миллиардер Рубен Варданян не допускает этого, препятствует их приезду сюда и намеренно распространяет ложную информацию о том, что азербайджанская сторона якобы создает гуманитарный кризис, направленный против мирных армян.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Aksiya iştirakçıları sülhməramlıların birinin ailə üzvlərinin keçidinə şərait yaradıblar

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