Участникам акции на дороге Ханкенди-Лачын раздали теплую одежду

Несмотря на холодную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын уже десятый день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Несмотря на холодную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын уже десятый день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Сотрудник Report, освещающий акцию, сообщает, что в связи с суровыми погодными условиями общественность оказывает участникам акции различную поддержку.

Сегодня волонтеры общественного объединения "Региональное развитие" раздали участникам акции шапки, перчатки, шарфы и другую теплую одежду, собранную в результате общественной поддержки.

Несмотря на холод и продолжающийся снег собравшиеся не расходятся, они исполняют Государственный гимн Азербайджана, скандируют патриотические лозунги и требуют остановить экологический террор.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.