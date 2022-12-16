Участник протестов в Карабахе: Акция продолжится до выполнения требований

Пока не будут выполнены наши требования, акция протеста будет продолжаться и расширяться.

Пока не будут выполнены наши требования, акция протеста будет продолжаться и расширяться.

Об этом Report заявил один из участников акции на дороге Шуша-Ханкенди Тогрул Аллахвердили.

По его словам, российские миротворцы все еще не дали положительного ответа на требования протестующих.

"Принято решение продолжать акцию и расширять ее. Пока руководство российского миротворческого контингента не удовлетворит наши требования, вне зависимости от погодных условиях, мы продолжим", - сказал он.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.