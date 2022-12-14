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Участник акции: В зоне временного размещения российских миротворцев разграбляются ресурсы Азербайджана

Участник акции: В зоне временного размещения российских миротворцев разграбляются ресурсы Азербайджана В зоне временного размещения российских миротворцев продолжается незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана. Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди, сказал глава Меж
Карабах
14 декабря 2022 г. 12:25
Участник акции: В зоне временного размещения российских миротворцев разграбляются ресурсы Азербайджана

В зоне временного размещения российских миротворцев продолжается незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана.

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди, сказал глава Международного фонда евразийской прессы Умуд Рагимоглу.

Председатель НПО отметил, что они проводят легитимную акцию протеста и их требования законны: "День ото дня акция только разрастается, охватывая все больше людей. За 30-летний период оккупации были разграблены подземные и наземные ресурсы Азербайджана. Страны и международные организации на протяжении всего этого времени хранили молчание. Наша позиция справедлива, рано или поздно эта проблема должна быть решена".

По его словам, незаконная эксплуатация ресурсов Азербайджана продолжается и сегодня в районах, где временно размещены российские миротворцы: "В знак протеста против этого по инициативе экологических НПО Азербайджана проводится акция. В армянском сегменте социальных сетей распространяется дезинформация о том, что азербайджанские активисты перекрыли дорогу. Дорогу перекрыли сами миротворцы. Я здесь как представитель гражданского общества и проявляю солидарность со своими соотечественниками".

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Версия на английском языке Protester: Wealth being looted in Azerbaijani lands where Russian peacekeepers are temporarily stationed
Версия на азербайджанском языке Aksiya iştirakçısı: "Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdə sərvətlərimiz talan edilir"

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