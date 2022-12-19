Участник акции: Наше самое главное желание - положить конец минному террору Армении

"Основная цель нашего участия в акции - требование прекратить экологический террор. А самое главное наше желание - положить конец минному террору”.

"Основная цель нашего участия в акции - требование прекратить экологический террор. А самое главное наше желание - положить конец минному террору”.

Об этом командированному в Шушу корреспонденту Report сообщил участник акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын, пострадавший при взрыве мины Эльнур Салахов.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Арменией установлено более 1 миллиона мин:

"Сколько невинных людей получают травмы или погибают, подрываясь на минах. Мы требуем положить этому конец”.