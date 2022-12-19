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Участник акции: Наше самое главное желание - положить конец минному террору Армении

Участник акции: Наше самое главное желание - положить конец минному террору Армении "Основная цель нашего участия в акции - требование прекратить экологический террор. А самое главное наше желание - положить конец минному террору”.
Карабах
19 декабря 2022 г. 12:25
Участник акции: Наше самое главное желание - положить конец минному террору Армении

"Основная цель нашего участия в акции - требование прекратить экологический террор. А самое главное наше желание - положить конец минному террору”.

Об этом командированному в Шушу корреспонденту Report сообщил участник акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын, пострадавший при взрыве мины Эльнур Салахов.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Арменией установлено более 1 миллиона мин:

"Сколько невинных людей получают травмы или погибают, подрываясь на минах. Мы требуем положить этому конец”.

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Версия на английском языке Landmine victim: 'Our most important wish is to end mine terror'
Версия на азербайджанском языке Mina qurbanı: “Ən vacib istəyimiz mina terroruna son qoyulmasıdır"

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