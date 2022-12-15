Участник акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы готовы помочь каждому, независимо от его национальности

Мы готовы помочь каждому, независимо от национальности.

Мы готовы помочь каждому, независимо от национальности.

Об этом командированному в Шушу корреспонденту Report сообщила член Ассоциации добровольных врачей Азербайджана, кардиолог Матанат Пашаева.

«Мы выражаем солидарность с экоактивистами Азербайджана. Мы хотим, чтобы в нашей стране соблюдалась чистота окружающей среды, а наши природные ресурсы находились под контролем нашего государства и народа. Азербайджан – многонациональное государство. Мы хотим жить в мире. Мы готовы помочь каждому, независимо от его национальности.

У нас есть медпункт в районе проведения акции. Мы будем здесь до конца", - сказал он.

Врач обратилась к российским миротворцам и сказал: «Мы готовы оказать любую возможную медицинскую помощь. Мы готовы помочь всем, независимо от их национальности».