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Участник акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы готовы помочь каждому, независимо от его национальности

Участник акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы готовы помочь каждому, независимо от его национальности Мы готовы помочь каждому, независимо от национальности.
Карабах
15 декабря 2022 г. 23:04
Участник акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы готовы помочь каждому, независимо от его национальности

Мы готовы помочь каждому, независимо от национальности.

Об этом командированному в Шушу корреспонденту Report сообщила член Ассоциации добровольных врачей Азербайджана, кардиолог Матанат Пашаева.

«Мы выражаем солидарность с экоактивистами Азербайджана. Мы хотим, чтобы в нашей стране соблюдалась чистота окружающей среды, а наши природные ресурсы находились под контролем нашего государства и народа. Азербайджан – многонациональное государство. Мы хотим жить в мире. Мы готовы помочь каждому, независимо от его национальности.

У нас есть медпункт в районе проведения акции. Мы будем здесь до конца", - сказал он.

Врач обратилась к российским миротворцам и сказал: «Мы готовы оказать любую возможную медицинскую помощь. Мы готовы помочь всем, независимо от их национальности».

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Версия на азербайджанском языке Şuşa-Xankəndi yolunda aksiyaçı həkim: "Milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəsə kömək etməyə hazırıq"

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