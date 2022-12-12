Участник акции на дороге Шуша-Ханкенди: Если прибудет Андрей Волков, мы сообщим ему свои требования

"Если сюда прибудет Андрей Волков, мы сообщим ему свои требования относительно проведении экологами и НПО мониторинга на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы".

"Если сюда прибудет Андрей Волков, мы сообщим ему свои требования относительно проведении экологами и НПО мониторинга на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы".

Об этом Report заявил председатель общественного объединения "Юридический анализ и исследования" Рамиль Искендерли, присоединившийся к акции протеста против экологического террора в Карабахском экономическом районе, проходящей на части дороги Шуша-Ханкенди, временно подконтрольной российским миротворцам.

По его словам, в настоящее время движение автомобилей по Лачинскому коридору приостановлено, участники акции выдвинули свои требования:

"Основная цель сегодняшней акции неправительственных организаций (НПО) Азербайджана – это требование о поведении мониторинга в связи с окружающей средой на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, а также в связи с возможным вредом окружающей среде от незаконной эксплуатации золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". В первую очередь участники акции требуют прибытия командующего российским миротворческим контингентом Андрея Волкова, чтобы лично выразить ему свой протест. Поэтому мы собрались на Лачинской дороге и выражаем протест".