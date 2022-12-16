Участница акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы будем здесь до выполнения наших требований

"Мы будем оставаться здесь, пока наши требования не выполнят".

"Мы будем оставаться здесь, пока наши требования не выполнят".

Об этом Report сказала участница акции на дороге Шуша-Ханкенди, член общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Алиева.

Она отметила, что несмотря на холодную погоду широкомасштабная акция продолжается:

"Никто не может нас остановить. Мы должны защитить природные ресурсы Азербайджана. К нашей акции ежедневно присоединяются новые люди, размах увеличивается. Ни одна сила не может отдалить нас отсюда".

Напомним, что акция протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже пятый день.

Акция протеста проводится азербайджанскими активистами и представителями НПО в сфере экологии с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.