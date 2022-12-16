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Участница акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы будем здесь до выполнения наших требований

Участница акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы будем здесь до выполнения наших требований "Мы будем оставаться здесь, пока наши требования не выполнят".
Карабах
16 декабря 2022 г. 15:42
Участница акции на дороге Шуша-Ханкенди: Мы будем здесь до выполнения наших требований

"Мы будем оставаться здесь, пока наши требования не выполнят".

Об этом Report сказала участница акции на дороге Шуша-Ханкенди, член общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Арзу Алиева.

Она отметила, что несмотря на холодную погоду широкомасштабная акция продолжается:

"Никто не может нас остановить. Мы должны защитить природные ресурсы Азербайджана. К нашей акции ежедневно присоединяются новые люди, размах увеличивается. Ни одна сила не может отдалить нас отсюда".

Напомним, что акция протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже пятый день.

Акция протеста проводится азербайджанскими активистами и представителями НПО в сфере экологии с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protestors on Shusha-Khankandi: We will stay here until our demands are satisfied
Версия на азербайджанском языке Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən aksiyanın iştirakçısı: "Tələblərimiz yerinə yetirilənədək buradayıq"

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