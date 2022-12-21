Участница акции на дороге Ханкенди-Лачын: На заседание СБ ООН мы столкнулись с двойными стандартами

"Нас обеспокоило то, что на заседании Совбеза ООН нашу акцию представили в ином свете".

"Нас обеспокоило то, что на заседании Совбеза ООН нашу акцию представили в ином свете".

Об этом сотруднику Report, освещающему акацию на дороге Ханкенди-Лачын, пролегающей под Шушой, сказала участница акции, председатель общественного объединения Эколого-просветительский мониторинг, член общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Гамза Юсубова.

По ее словам, на заседании СБ ООН мирная акция азербайджанской стороны несколькими государствами была представлена в ином свете:

"Наша акция продолжается несколько дней. Если неверно передавать суть вопроса, это может сбить международную общественность. К сожалению, и на заседание СБ ООН мы столкнулись с двойными стандартами. Как они 30 лет закрывали глаза на захватническую политику Армении против Азербайджана, так сейчас закрывают глаза на экологический террор, а выступающих против этого террора выставляют в ином свете. На наших освобожденных от оккупации территориях разграбляются наши богатства, наносится урон экологии. Этому произволу необходимо положить конец. Если у армян в Карабахе есть проблемы, мы готовы оказать им поддержку. Мы согласны жить с ним на одной территории, Азербайджан – толерантная страна. Мы - миролюбивый народ".

Г.Юсубова призвала международную общественность поддержать справедливую акцию и наш справедливый голос.