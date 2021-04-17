У павшего в боях за Шушу разведчика родился ребенок

У шехида Отечественной войны Сарвана Али оглу Мирзоева, служившего в Силах специального назначения, родилась дочь

У шехида Отечественной войны Сарвана Али оглу Мирзоева, служившего в Силах специального назначения, родилась дочь.

Как передает муганское бюро Report, девочку назвали Сарваной.

Дочь шехида проводили из больницы в Биласуварский район.

Отметим, что военнослужащий-сверхсрочник Сил специального назначения, разведчик Сарван Мирзоев родился в 1995 году в селе Зевин Ярдымлинского района, затем его семья переехала в Биласуварский район.

Мирзаев погиб в ходе боев в Шушинском направлении в последние дни войны. За личное мужество и отвагу в боях он был награжден медалями "За Отчизну" и "За освобождение Шуши".