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У павшего в боях за Шушу разведчика родился ребенок

У павшего в боях за Шушу разведчика родился ребенок У шехида Отечественной войны Сарвана Али оглу Мирзоева, служившего в Силах специального назначения, родилась дочь
Карабах
17 апреля 2021 г. 21:05
У павшего в боях за Шушу разведчика родился ребенок

У шехида Отечественной войны Сарвана Али оглу Мирзоева, служившего в Силах специального назначения, родилась дочь.

Как передает муганское бюро Report, девочку назвали Сарваной.

Дочь шехида проводили из больницы в Биласуварский район.

Отметим, что военнослужащий-сверхсрочник Сил специального назначения, разведчик Сарван Мирзоев родился в 1995 году в селе Зевин Ярдымлинского района, затем его семья переехала в Биласуварский район.

Мирзаев погиб в ходе боев в Шушинском направлении в последние дни войны. За личное мужество и отвагу в боях он был награжден медалями "За Отчизну" и "За освобождение Шуши".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidinin övladı dünyaya gəlib

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