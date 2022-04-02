О нас
Аудио новости

У членов семьи пропавшего 30 лет назад шехида взяты образцы ДНК

У членов семьи пропавшего 30 лет назад шехида взяты образцы ДНК У членов семьи жителя Нефтчалинского района Аскерова Бахтияра Агабала оглу, пропавшего без вести 30 лет назад в боях за высоту Фаррух Ходжалинского района, были взяты образцы ДНК.
Карабах
2 апреля 2022 г. 11:57
У членов семьи пропавшего 30 лет назад шехида взяты образцы ДНК

У членов семьи жителя Нефтчалинского района Аскерова Бахтияра Агабала оглу, пропавшего без вести 30 лет назад в боях за высоту Фаррух Ходжалинского района, были взяты образцы ДНК.

Об этом Report сообщил брат пропавшего Мурад Аскеров.

По его словам, 19 сентября 1992 года Аскеров принимал участие в кровопролитных боях за высоту Фаррух: "Вместе с ним в боях участвовали еще 11 человек. По слухам, мой брат был взят в плен. До сих пор у нас нет никакой информации о его судьбе”.

Напомним, что село Фаррух Ходжалинского района, входящее в Карабахский экономический район, и окружающие его высоты в конце марта 2022 года перешли под полный контроль Азербайджана. При проведении раскопок на позициях в селе Фаррух военнослужащими азербайджанской армии были обнаружены останки человеческих тел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçala sakini: "Qardaşım 30 il əvvəl Fərruxda itkin düşüb"

Экслюзивные новости

ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
Генсек: Азербайджан является одной из лидирующих стран в ТЮРКСОЙ
31 марта 2022 г. 16:23
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру
31 марта 2022 г. 15:31
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
Германия готова поддерживать отдельные проекты по разминированию в Азербайджане
31 марта 2022 г. 15:18
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании Агдама
31 марта 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi