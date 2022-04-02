У членов семьи пропавшего 30 лет назад шехида взяты образцы ДНК

У членов семьи жителя Нефтчалинского района Аскерова Бахтияра Агабала оглу, пропавшего без вести 30 лет назад в боях за высоту Фаррух Ходжалинского района, были взяты образцы ДНК.

У членов семьи жителя Нефтчалинского района Аскерова Бахтияра Агабала оглу, пропавшего без вести 30 лет назад в боях за высоту Фаррух Ходжалинского района, были взяты образцы ДНК.

Об этом Report сообщил брат пропавшего Мурад Аскеров.

По его словам, 19 сентября 1992 года Аскеров принимал участие в кровопролитных боях за высоту Фаррух: "Вместе с ним в боях участвовали еще 11 человек. По слухам, мой брат был взят в плен. До сих пор у нас нет никакой информации о его судьбе”.

Напомним, что село Фаррух Ходжалинского района, входящее в Карабахский экономический район, и окружающие его высоты в конце марта 2022 года перешли под полный контроль Азербайджана. При проведении раскопок на позициях в селе Фаррух военнослужащими азербайджанской армии были обнаружены останки человеческих тел.