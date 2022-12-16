У Азербайджана и у активистов нет проблем с мирными армянами

Азербайджанское государство, в том числе и устроившие акцию на дороге Шуша-Ханкенди не имеет никаких проблем с мирными армянами.

Азербайджанское государство, в том числе и устроившие акцию на дороге Шуша-Ханкенди не имеет никаких проблем с мирными армянами.

Как сообщает Report, что российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, на собственных автомобилях доставляли гуманитарную помощь армянам.

Устроившие акцию против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Шуша-Ханкенди, создали все условия для проезда машин с гуманитарной помощью, направляемых со стороны Лачына в Ханкенди. Также Ассоциация добровольных врачей Азербайджана, участвовавшая в акции некоторое время назад, обратилась с призывом о том, что готова помочь всем, независимо от национальности.

В настоящее время акция продолжается.

Эти факты еще раз показывают, что ни азербайджанское государство, ни участники акции не имеют никаких проблем с мирным армянским населением. Свободное движение автомобилей, принадлежащих российским миротворцам, с места акции – еще одно доказательство того, что дорогу перекрыли не участники акции, а российские миротворцы.

Фото: Фирудин Салим