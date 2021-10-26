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Тяжелораненые ветераны Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Тяжелораненые ветераны Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию Еще четыре тяжелораненых ветерана Отечественной войны (гази) отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.
Карабах
26 октября 2021 г. 11:53
Тяжелораненые ветераны Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию

Еще четыре тяжелораненых ветерана Отечественной войны (гази) отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Как сообщили Report в Фонде, в Турции продолжатся необходимые обследования, лечение и реабилитация Тагиева Илькина Гамид оглу, Исмайлова Сеймура Сабир оглу, Ширалиева Мехмана Ибрагим оглу, Оруджова Самира Сурхай оглу.

Отправка ветеранов на лечение осуществляется на основании заключения приглашенных из Турции врачей, а также местных специалистов.

Фонд держит под контролем процесс лечения ветеранов. На основании заключения медиков организация обеспечивает регулярную отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

На сегодняшний день структура отправила на лечение в Турцию 144 ветерана. Лечение 98 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 4 qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib

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