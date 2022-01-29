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Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности соберется в Карабахе

Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности соберется в Карабахе "Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности был основан 24 года назад общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым для содействия развитию экономической, культурной и ряда других видов деятельности среди турецкой географи
Карабах
29 января 2022 г. 21:46
Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности соберется в Карабахе

"Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности был основан 24 года назад общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым для содействия развитию экономической, культурной и ряда других видов деятельности среди турецкой географии.

Фонд осуществил множество мероприятий в этом направлении, как в Азербайджане, так и в Турции.

Основная цель нашей встречи со всеми турецкими СМИ, а также представителями азербайджанских СМИ в братской стране - обсудить шаги, которые необходимо предпринять с Арменией в период нормализации, узнать позицию НПО и СМИ. Следующее собрание фонда состоится в Карабахе".

Как передает местное бюро Report, об этом заявила член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, глава Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV), профессор Айгюн Аттар.

Напомнив, что 2022 год объявлен в Азербайджане "Годом Шуши" по распоряжению президента Ильхама Алиева, Айгюн Аттар отметила, что у Фонда одна главная цель:

"Это открытие Зангезурского коридора. В этом плане сегодняшняя встреча очень важна. Основная цель - показать силу тюркской прессы за пределами Турции. Мы хотим, чтобы пресса сыграла роль открытия для Европы и США, как во время 44-дневной войны".

Она отметила, что следующее собрание фонда планируется провести в Карабахе и намечено оно на март-апрель.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu Qarabağda toplanacaq

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