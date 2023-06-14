Турецкий путешественник: Мы испытали смешанные чувства в Карабахе

Путешественник из Турции впервые оказался в Азербайджане и в Карабахском регионе страны, испытав шок от увиденного, он также порадовался строительство-восстановительным работам здесь.

Путешественник из Турции впервые оказался в Азербайджане и в Карабахском регионе страны, испытав шок от увиденного, он также порадовался строительство-восстановительным работам здесь.

Об этом Report рассказал участник группы международных путешественников Юнус Озджан, который приехал из турецкого Стамбула.

"Баку очень впечатлил, красивый и чистый город. Но посещение Карабаха не могло не взволновать, мы испытали смешанные чувства. Особенно потрясли минные поля здесь, смертельные "подарки" оставленные за годы оккупации", - сказал Ю.Озджан.

По его словам, очень тяжело было видеть, что произошло здесь за эти годы, какие страдания пришлось пережить здесь азербайджанцам. "Но есть и радующие моменты, мы увидели то, какими темпами идет восстановление и строительство на освобожденных землях", - сказал Ю.Юзджан, в частности, рассказав об увиденном в селе Талыш. Здесь уже много построено, все очень хорошо сделано, отметил он, добавив, что созидательная работа на освобожденных землях продолжается.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).