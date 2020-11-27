Турецкий парламент осудил резолюцию по Карабаху

Члены Великого национального собрания (парламента) Турции решительно осудили резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху.
Об этом Report передает со ссылкой на агентство "Анадолу".
С осуждением французских законодателей выступили четыре ведущие парламентские партии Турции - Партия справедливости и развития, Республиканская народная партия, Партия националистического действия и партия İYİ.
В заявлении, за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа, подчеркивается незыблемость поддержки позиции братского Азербайджана в вопросе освобождения от оккупации исторических земель.
"Турецкий парламент и народ Турции несомненно учтут враждебные шаги в отношении нашей страны и братского Азербайджана. Резолюция Сената Франции о признании так называемого "НКР", принятая 305 голосами законодателей, не представляет никакой значимости и с точки зрения международного права. Нагорный Карабах был и остается территорией Азербайджана", - говорится в документе.
В заявлении также привлекается внимание к 30-летнему бездействию Франции на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
"Последняя резолюция Сената Франции не стала сюрпризом для Турции, которая в последнее время сталкивается с яро предвзятым отношением французской стороны. Тот факт, что в поддержку предвзятого документа проголосовало абсолютное большинство членов Сената Франции, вызывает опасения за будущее этой страны", - говорится далее в заявлении.