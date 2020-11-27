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Турецкий парламент осудил резолюцию по Карабаху

Турецкий парламент осудил резолюцию по Карабаху Члены Великого национального собрания (парламента) Турции решительно осудили резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху
Карабах
27 ноября 2020 г. 23:13
Турецкий парламент осудил резолюцию по Карабаху

Члены Великого национального собрания (парламента) Турции решительно осудили резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство "Анадолу".

С осуждением французских законодателей выступили четыре ведущие парламентские партии Турции - Партия справедливости и развития, Республиканская народная партия, Партия националистического действия и партия İYİ.

В заявлении, за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа, подчеркивается незыблемость поддержки позиции братского Азербайджана в вопросе освобождения от оккупации исторических земель.

"Турецкий парламент и народ Турции несомненно учтут враждебные шаги в отношении нашей страны и братского Азербайджана. Резолюция Сената Франции о признании так называемого "НКР", принятая 305 голосами законодателей, не представляет никакой значимости и с точки зрения международного права. Нагорный Карабах был и остается территорией Азербайджана", - говорится в документе.

В заявлении также привлекается внимание к 30-летнему бездействию Франции на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

"Последняя резолюция Сената Франции не стала сюрпризом для Турции, которая в последнее время сталкивается с яро предвзятым отношением французской стороны. Тот факт, что в поддержку предвзятого документа проголосовало абсолютное большинство членов Сената Франции, вызывает опасения за будущее этой страны", - говорится далее в заявлении.

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