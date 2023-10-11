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Турецкий эксперт: Страны, занявшие предвзятую позицию по антитеррористических мерам Азербайджана, поощряют террористов

Турецкий эксперт: Страны, занявшие предвзятую позицию по антитеррористических мерам Азербайджана, поощряют террористов Страны, которые занимают предвзятую и несправедливую позицию в отношении успешных контртеррористических мероприятий локального характера Азербайджана в Карабахском регионе, поощряют террористов.
Карабах
11 октября 2023 г. 06:37
Турецкий эксперт: Страны, занявшие предвзятую позицию по антитеррористических мерам Азербайджана, поощряют террористов

Страны, которые занимают предвзятую и несправедливую позицию в отношении успешных контртеррористических мероприятий локального характера Азербайджана в Карабахском регионе, поощряют террористов.

Об этом в беседе с корреспондентом анкарского бюро Report сказал директор Института стратегического мышления Турции (SDI) генерал-майор в отставке Гюрай Алпар.

Подчеркнув неприемлемость совместного заявления, распространенного после встречи лидеров Европейского союза (ЕС), Франции, Германии и Армении в испанской Гранаде, генерал-майор отметил, что это проявление поддержки упомянутыми странами терроризма:

"Тот факт, что после проведенных Азербайджаном на своей территории контртеррористических мероприятий в соответствии с международным правом, ЕС, Франция и Германия организовали поспешную встречу с руководством Армении в испанском городе Гранада без участия официального Баку и приняли пресловутое заявление, является демонстрацией несправедливой позиции и противоречит требованиям международного права".

Эксперт подчеркнул важность того, чтобы каждое государство занимало правильную позицию в отношении различных видов террористической деятельности.

"Поддержка террористических организаций не ограничивается Карабахом. Это продолжение поддержки элементов РКК/YPG в Сирии и Ираке. Террористам открыто выдается оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, и при этой поддержке погибают мирные жители, женщины и дети", - добавил Г.Алпар.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ekspert: Antiterror tədbirlərinə qarşı haqsız mövqedən çıxış edən ölkələr terrorçulara təkan verir

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