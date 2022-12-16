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Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором

Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором ”Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экологическим террором".
Карабах
16 декабря 2022 г. 14:16
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором

”Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экологическим террором".

Об этом турецкому бюро Report сказал член коллегии адвокатов Анкары, турецкий юрист Ферхат Азневи.

"Азербайджан не отказался от права суверенитета над Карабахом ни в "Бишкекском протоколе", принятом в 1994 году, ни в трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Как и на других своих территориях, он имеет суверенное право действовать на территории, временно контролируемых российскими миротворческими силами”.

По словам адвоката, комментирующего акцию с требованием положить конец экологическому террору, тема экологии имеет приоритет над всеми сферами, включая политику. Мировое сообщество не должно пренебрегать этим вопросом, поскольку экология - это сфера, которая затрагивает интересы всего человечества:

”Никто не имеет права мешать специалистам Азербайджана, ответственным за экологию, начать деятельность на этих территориях для изучения ущерба окружающей среде".

Адвокат также отметил, что для мониторинга своей любой территории Азербайджанское государство имеет право направлять специалистов не только в сфере экологии, но и здравоохранения, энергетики, природных ресурсов и т.д:

"Ни в одном из 9 пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября не содержится высказываний, которые могли бы препятствовать деятельности азербайджанских специалистов из государственных и негосударственных структур на этих территориях. Поэтому, чтобы положить конец агрессии, экологическому террору на азербайджанских землях, для предотвращения этой агрессии Азербайджан имеет право использовать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями международного права”.

Заявив, что Азербайджан имеет право обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в Карабахе, адвокат отметил, что Армения и другие государства несут юридическую ответственность в связи с этим:

"Поскольку во время Гражданской войны в Судане нефтяные месторождения были узурпированы другими странами, эти страны согласно международному правосудию были привлечены к ответственности за разграбление. Поскольку в Карабахе аналогичная ситуация, Азербайджан также имеет право обратиться в Международный суд”.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli vəkil: "Ekoloji terrorla bağlı Azərbaycanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət hüququ var"

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