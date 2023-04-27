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Турецких журналистов проинформировали об акции на дороге Ханкенди-Лачын

Турецких журналистов проинформировали об акции на дороге Ханкенди-Лачын Группа представителей турецких СМИ посетила место проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
27 апреля 2023 г. 13:42
Турецких журналистов проинформировали об акции на дороге Ханкенди-Лачын

Группа представителей турецких СМИ посетила место проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, иностранные журналисты были проинформированы о причине проведения акции.

Турецкие журналисты подготовили репортажи с места проведения акции.

Отметим, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается 137 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке ФотоTurkish journalists informed about protests on Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli jurnalistlər Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən aksiya barədə məlumatlandırılıblar

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