Турецкие военные саперы прибыли в Азербайджан

Специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи Азербайджанской Армии на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.
Турецкие военные специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений.
Выражаем благодарность Министерству национальной обороны братской Турции за оказанную поддержку.