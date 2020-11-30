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Турецкие военные саперы прибыли в Азербайджан

Турецкие военные саперы прибыли в Азербайджан Специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи Азербайджанской Армии на освобожденных от оккупации территориях.
Карабах
30 ноября 2020 г. 21:08
Турецкие военные саперы прибыли в Азербайджан

Специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи Азербайджанской Армии на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Турецкие военные специалисты проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных устройств, а также организуют учебные занятия для наших инженерных подразделений.

Выражаем благодарность Министерству национальной обороны братской Турции за оказанную поддержку.

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