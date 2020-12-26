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Турецкие военные приступят к службе в совместном с РФ центре по Карабаху в январе

Турецкие военные приступят к службе в совместном с РФ центре по Карабаху в январе Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан
Карабах
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26 декабря 2020 г. 15:10
Турецкие военные приступят к службе в совместном с РФ центре по Карабаху в январе

Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала NTV, они должны приступить к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, персонала в нем будет от двух стран поровну.

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