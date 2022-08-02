Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие

Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие.

Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

"Сегодня с Азербайджаном, мы создали новое геополитическое равновесие. Мы поддерживаем мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы оказываем наилучшую поддержку всему процессу нормализации", - заявил Чавушоглу.

Он также отметил в целом высокий уровень отношений с Азербайджаном, который выходит за далеко пределы обычных дружеских. Так, благодаря Шушинской декларации отношения между странами расширились и поднялись на новый уровень.