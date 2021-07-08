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Турция и Азербайджан подготовят ортофото карты освобожденных территорий

Турция и Азербайджан подготовят ортофото карты освобожденных территорий Ведутся работы по оказанию технического содействия в подготовке ортофото карт освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Карабах
8 июля 2021 г. 13:23
Турция и Азербайджан подготовят ортофото карты освобожденных территорий

Ведутся работы по оказанию технического содействия в подготовке ортофото карт освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Report, это отражено в Плане действий по турецко-азербайджанскому экономическому сотрудничеству.

В документе отмечается, что в 2021-2022 годы будет выполнено технико-экономическое обоснование с целью подготовки ортофото карт освобожденных Азербайджаном от оккупации территорий.

Кроме того, будет определен метод производства ортофото карт, и в этом контексте будут взаимно определены вопросы выполнения полетов в течение соответствующего периода времени.

Будут организованы финансовые исследования и другие технические встречи, необходимые для производства ортофото карт.

Осуществление этих работ возложено с азербайджанской стороны на Госслужбу по вопросам имущества, а с турецкой - на Министерство окружающей среды и градостроительства, Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Azərbaycan azad edilən ərazilərin ortofoto xəritələrini hazırlayacaq

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