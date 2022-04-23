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Трофимчук: Шуша — сердце всех азербайджанцев мира 

Трофимчук: Шуша — сердце всех азербайджанцев мира  Символично, что V съезд азербайджанцев мира проходит именно в Шуше, являющейся колыбелью культуры Азербайджана.
Карабах
23 апреля 2022 г. 17:55
Трофимчук: Шуша — сердце всех азербайджанцев мира 

Символично, что V съезд азербайджанцев мира проходит именно в Шуше, являющейся колыбелью культуры Азербайджана.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог Григорий Трофимчук.

"Шуша является центром, сердцем, символом не только всего Азербайджана, но и всех азербайджанцев мира. Там, где говорили об Азербайджане последние десятилетия, всегда всплывало название Шуша. Когда я в начале 2000-ных начинал писать книгу об Азербайджане, я посвятил отдельную главу этому городу. Я постарался еще тогда рассказать читательской аудитории о том, какое значение имеет Шуша для азербайджанцев", - заявил Трофимов.

Он подчеркнул, что азербайджанцы являются очень сплоченной нацией: "Азербайджанцы очень активно действуют в рамках общественной дипломатии по всему миру. Постоянно азербайджанцы издавали буклеты в разных странах мира, говорили о том, что происходит в Карабахе. Проведена огромная работа азербайджанцами мира за все эти годы, в результате которой они рассказали о себе, о своих проблемах и о том, как надо совместно двигаться дальше, работать для развития этого региона".

По его словам, из этой колыбели культуры вышла масса творческих деятелей Азербайджана.

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