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Трое участников Отечественной войны направлены Фондом "YAŞAT" на лечение в Турцию

Трое участников Отечественной войны направлены Фондом "YAŞAT" на лечение в Турцию Трое участников Отечественной войны - Халилов Салех Айдынали оглу, Алиев Гудрат Мухаммед оглу, Бабаев Орхан Сафар оглу направлены Фондом “YAŞAT” на лечение в Турцию.
Карабах
27 декабря 2021 г. 15:19
Трое участников Отечественной войны направлены Фондом YAŞAT на лечение в Турцию

Трое участников Отечественной войны - Халилов Салех Айдынали оглу, Алиев Гудрат Мухаммед оглу, Бабаев Орхан Сафар оглу направлены Фондом “YAŞAT” на лечение в Турцию.

Как сообщили Report в Фонде, лечение и реабилитация ветеранов будет продолжена в Турции. Фонд “YAŞAT” проконтролирует лечение ветеранов до полного его завершения.

Отметим, что Фонд регулярно отправляет тяжелораненых ветеранов на лечение за границу на основании заключения врача.

Напомним, что до сегодняшнего дня на лечение в Турцию направлены 157 ветеранов войны. 116 из них уже успешно завершили лечение и вернулись на родину. Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения наших ветеранов в предстоящие месяцы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 3 qazimiz “YAŞAT” Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib

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