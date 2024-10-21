Третья делегация туристов из Грузии посетили Ханкенди

Третья делегация туристов из Грузии совершила прогулку по освобожденному Ханкенди.

Третья делегация туристов из Грузии совершила прогулку по освобожденному Ханкенди.

Как передает Report, путешественники ознакомились с восстановительными работами в городе.

Путешественники смогли воочию увидеть последствия армянской оккупации.

Туристы также посетили стадион, Карабахский университет, а также памятники истории и культуры.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии. Цель их визита - ознакомление со строительно-восстановительными работами в регионе.

Визит путешественников на освобожденные территории завершится 22 октября.