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Третья делегация туристов из Грузии посетили Ханкенди

Третья делегация туристов из Грузии посетили Ханкенди Третья делегация туристов из Грузии совершила прогулку по освобожденному Ханкенди.
Карабах
21 октября 2024 г. 15:24
Третья делегация туристов из Грузии посетили Ханкенди

Третья делегация туристов из Грузии совершила прогулку по освобожденному Ханкенди.

Как передает Report, путешественники ознакомились с восстановительными работами в городе.

Путешественники смогли воочию увидеть последствия армянской оккупации.

Туристы также посетили стадион, Карабахский университет, а также памятники истории и культуры.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии. Цель их визита - ознакомление со строительно-восстановительными работами в регионе.

Визит путешественников на освобожденные территории завершится 22 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanlı səyyahlardan ibarət üçüncü qrup Xankəndiyə səfər edib
Версия на английском языке ФотоThird delegation of travelers from Georgia visits Khankandi

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