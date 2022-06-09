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Лавров: Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций существенно продвинулась вперед

Лавров: Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций существенно продвинулась вперед Существенно продвинулась вперед трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе Южного Кавказа.
Карабах
9 июня 2022 г. 13:16
Лавров: Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций существенно продвинулась вперед

Существенно продвинулась вперед трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

"Комиссия по делимитации границы состоялась, очередная встреча планируется в Москве, мы готовы предоставлять в соответствии с договоренностями лидеров трех стран консультативные содействия, в том числе участие в предоставление картографических материалов. Существенно продвинулась вперед трехсторонняя рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических связей", заявил Лавров.

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