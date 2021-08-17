О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу Трехсторонняя рабочая группа в составе заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении возобновила свою работу.
Карабах
17 августа 2021 г. 21:00
Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

Трехсторонняя рабочая группа в составе заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении возобновила свою работу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт правительства РФ.

На очередной встрече в Москве приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, его армянский коллега Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trilateral working group of Russia, Azerbaijan, and Armenia resumes work
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan üçtərəfli işçi qrupu fəaliyyətini bərpa edib

Экслюзивные новости

Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
Бывший замглавы Бинагадинской ИВ получил должность в Администрации президента
16 августа 2021 г. 11:41
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi