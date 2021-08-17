Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновила свою работу

Трехсторонняя рабочая группа в составе заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении возобновила свою работу.

Трехсторонняя рабочая группа в составе заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении возобновила свою работу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт правительства РФ.

На очередной встрече в Москве приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, его армянский коллега Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.