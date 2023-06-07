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МИД РФ: Трехсторонние договоренности - безальтернативная дорожная карта для примирения Баку и Еревана

МИД РФ: Трехсторонние договоренности - безальтернативная дорожная карта для примирения Баку и Еревана Россия считает трехсторонние договоренности безальтернативной дорожной картой для процесса примирения Азербайджана и Армении.
Карабах
7 июня 2023 г. 17:53
МИД РФ: Трехсторонние договоренности - безальтернативная дорожная карта для примирения Баку и Еревана

Россия считает трехсторонние договоренности безальтернативной дорожной картой для процесса примирения Азербайджана и Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Мы неоднократно заявляли, что ведем работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трехстороннем формате - Россия, Армения и Азербайджан - на основе заявлений наших стран. Мы считаем комплекс трехсторонних договоренностей безальтернативной дорожной картой для процесса примирения двух народов. В этой работе есть свои треки, динамика переговорного процесса, форматы и дополнительные инструменты. Мы не пытаемся ничего форсировать, мы идем по намеченному плану", - заявила Захарова.

Она отметила, что для России всегда остается приоритетом сближение подходов Азербайджана и Армении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Üçtərəfli bəyanatlar Bakı ilə İrəvan arasında barışıq üçün alternativi olmayan “yol xəritəsi”dir”
Версия на английском языке Russian MFA: Trilateral agreements - uncontested roadmap for reconciliation between Baku and Yerevan

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