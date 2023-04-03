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Требования участников экоакции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными

Требования участников экоакции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе.
Карабах
3 апреля 2023 г. 23:43
Требования участников экоакции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, экоактивисты проявляют высокую активность, их требования остаются неизменными.

Принимающие участие в акции волонтеры и экоактивисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

За день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 95 автомобилей миротворцев.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 114 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEkoaksiya axşam saatlarında da keçirilir, bu gün 95 avtomobil maneəsiz hərəkət edib

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